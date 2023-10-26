Афишы команды на матчи

Добрый день, задача - нарисвать 10 баннеров в HTML5, тематика - пекарня можно в https://webdesigner.withgoogle.com/intl/ru_ru/ или других инструментах https://www.youtube.com/watch?v=MejrGEbRzL8 от вас: Сроки, Портфолио НТML5 если нет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать афишу для команды: стартовый состав, день матча и итоговый счет
Подробности прикреплю лично
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