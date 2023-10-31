Баннер для инст

Тз: Нужно сделать похожую работу. Главный текст Биржа Flow. Также на работе должны быть логотипы тт, ютуба и еще можно инсты. Задний фон фиолетовый Главный цвет текста ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здрастуйте
Нужен баннер
Так же оформить у нему текст
Пост + сторис
Примеры есть
Просьба бригады ЗСУ
Пост несет исключительно информационный характер
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