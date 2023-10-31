Создать оформление группы в ВК, тема СУШИ

Надо сделать 5 разных плакатов, на тематику прикреплеый файл смотрите Требование: На Украинском Скину информацию по которой надо сделать
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нужно красиво и ярко оформить группу в ВК суши бар, https://vk.com/zebrushansk вот пример, который можно повторить 1 в 1, только с нашим текстом и лого
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