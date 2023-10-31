Создать оформление группы в ВК, тема СУШИ

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нужно красиво и ярко оформить группу в ВК суши бар, https://vk.com/zebrushansk вот пример, который можно повторить 1 в 1, только с нашим текстом и лого

2 месяца назад
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Алексей 
25 летКазахстан
год в сервисе
Был
5 дней назад
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