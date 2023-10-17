Вк шапка

$8
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен1 заявка6 просмотров
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Здравствуйте нужно сделать шапку и аватар для вк группу игровой тематики "Новости Counter-Strike 2"
" https://vk.com/csgo2_newss"

2 месяца назад
guest_1697547762586
Казахстан
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lukasus7788
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$8
1 день
UAH
Очень понравилась работа, отлично понял что нужно было выполнять сделал качественный баннер для группы во вконтакте! Все во время без опозданий! Спасибо буду ещё обращаться!
Спасибо!