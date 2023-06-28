Требуется разработать дизайн лаунчера для android игры. Документ с тех. заданием предоставим в личной переписке. Основные функции лаунчера включают в себя: Система регистрации и авторизации; Главный экран с выбором сервера ...
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Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Мобильная Хоррор игра
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