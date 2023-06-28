Дизайн лаунчера adnroid игры

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт4 заявки73 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать дизайн лаунчера для android игры.

Документ с тех. заданием предоставим в личной переписке.

Основные функции лаунчера включают в себя:

  • Система регистрации и авторизации;

  • Главный экран с выбором сервера

  • Инструменты для создания персонажа и последующего запуска клиента.

4 месяца назад
tincap
29 летОАЭ
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад