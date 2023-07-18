Сделать 3D одежду в духе Resident Evil для ПК



Что необходимо сделать:

- Предложить разные варианты решения задачи на основе наших вводных

- Создание одежды для моделей гуманоидов (sci-fi)

- В приоритете использование готовых решений

С какими моделями будем работать:

- Люди (NPC)

- Зомби-гуманоиды - разных телосложений и роста (170, 180, 190)

Подробнее расскажем в ЛС

Плюсом будет:

- Опыт работы с UE5 и Metahuman.

В ответе либо в ЛС обязательно укажите свои ссылки на портфолио, где есть работы над одеждой, а также коротко о своем опыте.