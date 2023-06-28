Дизайн меню для чита

Дизайн интерфейсов и игрЗакрытнет заявок64 просмотра
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Приветствую, мы хотим обновить меню для чита, нас интересует квадратный формат меню при большой вложенности, дизайны на которые мы ориентируемся - MacOS и Neverlose(КЛИК)

От вас требуется наличие опыта дизайна меню, дизайна в подобном стиле

Свяжемся с наиболее подходящими кандидатами, обсудим детальное ТЗ, сроки и оплату.

3 месяца назад
guest_16227025318816
Латвия
3 года в сервисе
Был
месяц назад