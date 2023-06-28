Интерактивный экран в Figma prototype

$100
Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт5 заявок49 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интерактивный блок. 

Слева расположена карта Дубаи в миниатюре 3D или отрисованный вектор.

При выборе определённого района происходит подстветка района на карте (флажок, выделение цветом, любой другой вариант)

В интерактивном блоке справа можно выставить следующие параметры:

Район(описание района: текстовый блок из 2-3 строк)

И параметры такие как:

Стоимость недвижимости от: $XXX - просто цифра;

Рост цен на недвижимость за последний год: xx% - просто цифра;

Также должен быть выбор - Вторичка / Новостройки(кнопка свитч).

Форма:

Ввод контактных данных - телефон / e-mail и кнопка.

Кнопка:  

“Подобрать идеальные варианты”

Figma
3 месяца назад
le_le_n
25 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад