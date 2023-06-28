Интерфейс мобильной онлайн игры

На интересный продукт требуется ui/ux дизайнер, большой плюс если кандидат может сделать также иконку приложения. Необходимо будет разработать дизайн и стилистику для приложения связанным с психоанализом и AI. Это НЕ ОЧЕРЕДНОЙ ЧАТБОТ. Продукт интересный :). Всего будет ...