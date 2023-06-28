Интерфейс мобильной онлайн игры

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт1 заявка2 просмотра
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Здравствуйте. Мы ищем дизайнера для онлайн мобильной игры.

1) Лаунчер
https://docs.google.com/document/d/1yeEoTYqfQdaQZLd9mdo82_Q0vu6Axy8bXSgNViQpDSA/edit

2) Интерфейс самой игры
Техническое задание покажем по личной переписке

4 месяца назад
tincap
29 летОАЭ
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад