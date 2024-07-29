👋 Всех приветствую!
Меня зовут Дмитрий и я веб-дизайнер. Показываю хороший и качественный дизайн за который не стыдно.
Все делается качественно, в срок и на совесть.
Все правки бесплатные! В любом количестве!
🤙 Всегда на связи
Всегда готов обсудить заказ не только в переписке, но и голосом. Телеграм, скайп
В таком формате лучше узнаем друг друга, ваши вкусы и интересы.
Telegram: https://t.me/Dima_L93
📞 Пишите, звоните. С удовольствием отвечу!
Портфолио
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