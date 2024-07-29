👋 Всех приветствую!

Меня зовут Дмитрий и я веб-дизайнер. Показываю хороший и качественный дизайн за который не стыдно.

Все делается качественно, в срок и на совесть.

Все правки бесплатные! В любом количестве!

🤙 Всегда на связи

Всегда готов обсудить заказ не только в переписке, но и голосом. Телеграм, скайп

В таком формате лучше узнаем друг друга, ваши вкусы и интересы.

Telegram: https://t.me/Dima_L93

📞 Пишите, звоните. С удовольствием отвечу!