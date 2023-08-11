Нужен Unreal Engine дизайнер UI

Нужно привести моё резюме в приемлемый вид. Данные соответственно все предоставлю
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Ищем создателя UI на Unity
Нужно сверстать готовые экраны для мобильном приложении в Figma около 56. Экраны уже отрисованны
Требования к кандидату:
-Опыт работы с UMG
-Опыт вёрстки UI в Unreal Engine по макетам (Figma, Photoshop)
-Опыт верстки UI под мобильные платформы
-Опыт создания интерфейсных анимаций и эффектов в Unreal Engine
Ждем вашу вилку цен
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