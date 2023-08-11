Нужен Unreal Engine дизайнер UI

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт6 заявок40 просмотров
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Ищем создателя UI на Unity

Нужно сверстать готовые экраны для мобильном приложении в Figma около 56. Экраны уже отрисованны

Требования к кандидату:

-Опыт работы с UMG

-Опыт вёрстки UI в Unreal Engine по макетам (Figma, Photoshop)

-Опыт верстки UI под мобильные платформы

-Опыт создания интерфейсных анимаций и эффектов в Unreal Engine

Ждем вашу вилку цен

2 месяца назад
guest_1697494258437
Австралия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад