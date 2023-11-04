Нужно сделать аватар для чата телеграм

$20
БаннерыЗавершен2 заявки10 просмотров
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Тз:

Нужно сделать похожую работу.

Главный текст Биржа Flow. Также на работе должны быть логотипы тт, ютуба и еще можно инсты.

Задний фон фиолетовый

Главный цвет текста : Flow - белый, Биржа - черный

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2 месяца назад
guest_1699109421692
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
Lukasus7788
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$20
1 день
UAH
Сделал все качественно, немного задержался но ничего страшного.
Всё отлично. Постановка задачи, коммуникация на уровне. Оплату получил быстро. Рекомендую!
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