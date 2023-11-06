Банер для ютуба

БаннерыЗавершен8 заявок32 просмотра
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https://www.youtube.com/@SvetlanaKov4

https://www.youtube.com/@moriartymega

Должна быть надпись WesskaLive, цвета черный красный зеленый (можно без зеленого) Что нибудь минималистическое.

Тема психология и личный блог об абьюзивных отношениях

https://www.youtube.com/@LiveWesska/shorts
https://shapka-youtube.ru/oformlenie-kanala-psd/

2 месяца назад
guest_1699076770917
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lukasus7788
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$20
1 день
UAH
Всё очень хорошо и профессионально сделано. Работой очень доволен, благодарю.
Отличный заказчик. Всем доволен. Рекомендую!
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