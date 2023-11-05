Веб-дизайнер с опытом работы в Figma и Tilda

Добрый день!

Меня зовут Антон, я помогаю малому и среднему бизнесу создавать очередь из клиентов и увеличивать узнаваемость бренда через продающие сайты, презентации и карточки для маркетплейсов.

Обращаю внимание на продуманность дизайна с маркетинговой точки зрения, исследую аудиторию и нишу , пишу информативные тексты и продающие заголовки.

Работаю в Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и Tilda.

Цена за блок/экран от 1000 рублей.

Готов сделать для Вас первый экран сайта бесплатно, за 1 вечер.

Мои работы: https://www.behance.net/antonzubov

Готов сделать для Вас первый экран сайта бесплатно, за 1 вечер.