Веб-дизайнер с опытом работы в Figma и Tilda
Добрый день!
Меня зовут Антон, я помогаю малому и среднему бизнесу создавать очередь из клиентов и увеличивать узнаваемость бренда через продающие сайты, презентации и карточки для маркетплейсов.
Обращаю внимание на продуманность дизайна с маркетинговой точки зрения, исследую аудиторию и нишу , пишу информативные тексты и продающие заголовки.
Работаю в Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и Tilda.
Цена за блок/экран от 1000 рублей.
Готов сделать для Вас первый экран сайта бесплатно, за 1 вечер.
Мои работы: https://www.behance.net/antonzubov
Готов сделать для Вас первый экран сайта бесплатно, за 1 вечер.
Портфолио
- Разработка дизайна сайта ванных комнат1 просмотр
Дизайн сайтов
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$10/час
от $10от 1 дня
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