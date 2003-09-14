Видеоредактор

Вам нужен высококвалифицированный видеоредактор или фоторедактор? Для текущих крупных проектов или обычных задач?

Поздравляю, вы нашли меня!

У меня 2 лет опыта рисования и 3 года опыта монтажа видео, поэтому я приложу все усилия и использую все свои навыки, чтобы вы были довольны моей работой.

⭐️Мои самые длинные проекты:

Создание видео для YouTube-блоггеров. Создание высококачественных предварительных просмотров или собственных изображений. Редактирование видео Реклама или трейлеры.

Вот что говорят обо мне клиенты:

📍 «Александр очень талантлив, выполняет работу вовремя и имеет творческую проницательность, которую я всегда искал».

📍 «Великолепная работа! Всем рекомендую Александра. Он очень хороший видеоредактор. Был готов работать с нами, пока мы не доведем работу до идеала"

🎥 YouTube канал: Кстати, я тоже делаю видеомонтаж для канала своих друзей, у которых уже 1-2 миллиона подписчиков. В основном это развлекательный контент.

Мои инструменты для создания видео и фото:

✏️Premier Pro

✏️Adobe Photoshop

✏️Adobe Animate

✏️After Effects

✏️Sony Vegas

С радостью помогу реализовать ваши отличные проекты. С уважением, Сергийчук Александр!