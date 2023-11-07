Сделать шаблон для нового года

$10
БаннерыЗакрыт20 заявок113 просмотров
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Нужно сделать макет пригласительного для инстаграмма в стиле сказки «Морозка»

Использовать мультипликации из сказки на снежном фоне, стоит елочка и под ней находится морозка

Мероприятие проходит с 31.12 по 02.01

Вроде формата что прикрепил внизу

месяц назад
guest_1699825766961
Россия
месяц в сервисе
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месяц назад
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