Сделать шаблон для нового года

Привіт! Завдання до українців) Мені потрібна обкладинка на кіндл версію (ел.книга) книги до сатиричної казки-алегорії про героїчну боротьбу Котигорошка проти Горинича (алегорично – України проти росії). ТЗ маю. Завдання цікаве, непросте. Готова обговорити ...
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Нужно сделать макет пригласительного для инстаграмма в стиле сказки «Морозка»
Использовать мультипликации из сказки на снежном фоне, стоит елочка и под ней находится морозка
Мероприятие проходит с 31.12 по 02.01
Вроде формата что прикрепил внизу
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