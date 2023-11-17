Сделать несколько рекламных баннеров

Привет!

Нужно сделать 3 рекламных баннера в формате для телефона и закинуть туда текст на китайском (его скину в ЛС). Закинул несколько изображений в качестве примера.

На фоне должна быть девушка с фишками/с фишками на фоне игрального стола.

Очень важно - работу нужно выполнить срочно, в идеале сегодня до ночи.

+ будут нужны исходники готовых картинок, чтобы мы могли самостоятельно поменять в них текст при необходимости.