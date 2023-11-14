Дизайн ававтарок и банеров

Здравствуйте! Я ищу опытного дизайнера. Я создаю компанию специализирующуюся на STEM роботах. STEM - аббревиатура от science, technology, engineering, and mathematics. Это ниша товаров, которые созданы в качестве подарка и призваны учить детей ...
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Требуется аватарка и банер, в стиле нфт, минималистическая, по подобию лица
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