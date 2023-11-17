Рекламные креативы

Нужно сделать креативы на платформе. Все данные по тому какой текст указать - есть, картинки генерируются, самим рисовать ничего не надо. Нужно красиво расположить все кнопки и заголовки, сделать 5 разных ресайза (указаны в тз) в 5 палитрах в 5 шрифтах. Более подробное описание задачи скину в личку.

По ценам - 500 рублей за креатив в 5 ресайзах, 5 палитрах и 5 шрифтах.