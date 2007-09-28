Требуется разработать рекламные креативы на платформе. Необходимо создать 5 различных ресайзов с использованием 5 палитр и 5 шрифтов. Все текстовые данные предоставлены, картинки генерируются автоматически. Основная задача - красиво расположить кнопки и заголовки. Оплата - 500 рублей за креатив в 5 вариациях.