$40
Необходимо разработать уникальный дизайн аватарки и баннера в стиле NFT. Ожидается креативный подход и внимание к деталям, чтобы привлечь целевую аудиторию.
Баннеры15 заявок
Закрыт
год назад
Необходимо разработать уникальный дизайн аватарки и баннера в стиле NFT. Ожидается креативный подход и внимание к деталям, чтобы привлечь целевую аудиторию.
Требуется разработать функционал, который позволит загружать файл автоматически при считывании QR-кода. Необходимо реализовать данное решение в рамках веб-программирования, обеспечив корректную работу и взаимодействие с пользователем.
Требуется разработать рекламные креативы на платформе. Необходимо создать 5 различных ресайзов с использованием 5 палитр и 5 шрифтов. Все текстовые данные предоставлены, картинки генерируются автоматически. Основная задача - красиво расположить кнопки и заголовки. Оплата - 500 рублей за креатив в 5 вариациях.