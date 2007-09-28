Sonizka6_

Софія Sonizka6_

 
17 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать загрузку файла при считывании QR кода

    $50

    Требуется разработать функционал, который позволит загружать файл автоматически при считывании QR-кода. Необходимо реализовать данное решение в рамках веб-программирования, обеспечив корректную работу и взаимодействие с пользователем.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Рекламные креативы

    $150

    Требуется разработать рекламные креативы на платформе. Необходимо создать 5 различных ресайзов с использованием 5 палитр и 5 шрифтов. Все текстовые данные предоставлены, картинки генерируются автоматически. Основная задача - красиво расположить кнопки и заголовки. Оплата - 500 рублей за креатив в 5 вариациях.

    Создание креативов
    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    год назад