Сделать конвертацию из PDFфайла в POWERPOINT

Потрібно сробити стікери для вайберу, інфа в тг
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Добрый день, требуется исполнитель, который сможет Сделать конвертацию из ПДФ файла в Паверпоинт, 1 пдф 5 слайдов, другой пдф 7 слайдов.
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