Сделать конвертацию из PDFфайла в POWERPOINT

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Добрый день, требуется исполнитель, который сможет  Сделать конвертацию из ПДФ файла в Паверпоинт, 1 пдф 5 слайдов, другой пдф 7 слайдов.

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