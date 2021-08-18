web-internet

Добрый день. Ищу дизайнера, который сможет на скриншоте карты разрисовать зоны разными цветами, в зависимости от уровня освещенности. На карте уже отмечены участки, каждый участок нужно разрисовать своим цветом. Синий, зеленый, желтый, красный и ...
- $10Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен25 дней назад
Добрый день. Ищу UI/UX дизайнера для создания личного кабинета пользователя платформы. На платформе идет работа с измерительными панорамами, в т.ч. картами. Черновики есть, структура есть, комментарии и правки тоже. ТЗ толковое. Нужно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $83
Добрый день. Статья на 12-15 тыс символов. С фото и/или графикой. Чтобы человеку было интересно читать и он понял суть. Статья нужна для блога компании, соответственно в ней нужно будет упомянуть деятельность самой компании. Темы есть. На уникальность также проверяем. Бюджет ...Копирайтинг1 исполнительЗавершенгод назад
- $350
Добрый день. Нужен копирайтер или контент менеджер, который сможет написать посты для соц. сетей и статьи для блога компании. Статьи объемные, придется вникнуть в тему, хотя там ничего сложного. Компания занимается панорамными съемками, инвентаризацией, разработкой устройств ...Копирайтинг10 заявокЗакрытгод назад
Добрый день. Есть сайт на open cart 2.3 В него выгружены товары из 1с Нужно отредактировать 150 карточек товаров. Добавить фото, описание и атрибуты. Сайты доноры есть. Шаблон карточки тоже есть. Нужно просто копировать и вставлять. Работа легкая, рутинная и ...Завершен2 года назад
Добрый день. В интернет-магазин на opencart 2.3 нужно внести правки. Есть ТЗ от SEOшника. ТЗ отправлю по заинтересованности Стоимость работ по ТЗ хочу узнать от васВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $1
Добрый день. В интернет-магазин нужно написать 25 текстов. По 1500-2000 знаков. ТЗ от СЕОшника есть, отправлю вам при заинтересованности. Бюджет: от 100р / 1000 знаковКопирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день. Нужен seo специалист, который полностью оптимизирует сайт. Сайт на OpenCart 2.3 Внутренняя и внешняя оптимизация. Составление ядра. Работа с метатегами. Основная задача: увеличить посещаемость сайта. Бюджет: рассмотрю ваши предложения. Для соискателей: От вас нужны кейсы по проведенным seo работам. Желательно, чтобы это ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день. Есть сайт на open cart 2.3 В него выгружены товары из 1с Нужно отредактировать 200 карточек товаров. Добавить фото, описание и атрибуты. Сайты доноры есть. Шаблон карточки тоже есть. Нужно просто копировать и вставлять. Работа легкая, рутинная и ...Завершен2 года назад
Привет. Нужен контент менеджер, который наполнит интернет-магазин новостями, скидками и акциями. Нужно отредактировать 200 товаров. Четкое ТЗ есть. Товары выгружены на сайт из 1с, требуется лишь их отредактировать и добавить фото. Если вы разбираетесь в СЕО-продвижении, это будет плюсом, ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день. Есть интернет-магазин на битрикс. 1. Хочется доделать мобильную версию. 2. Донастроить выгрузку товаров из 1с. Она работает, но выгружает не так, как нужно. 3. Исправить ошибки, возникающие при оформлении заказа 4. Общая оптимизация сайта. Готов рассмотреть долгосрочное сотрудничество ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно разметить в интернет-магазине дверей - двери. Шаблон карточки и инструкции есть. CMS - OpenCart Работа срочная, [b]только люди с опытом.[/b] Если вы супер талантливый, но никогда не открывали OpenCart, то пропустите, пожалуйста, эту заявку. Обучать ...Завершен3 года назад