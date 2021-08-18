web-internet

Тимур web-internet

 
30 летБолгария/Варна
3 года на фриланс-бирже
Был
24 дня назад
9 отзывов
1 новый
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$524
выплачено фрилансерам
73%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать имитацию тепловой карты двора по примеру

    $10

    Добрый день. Ищу дизайнера, который сможет на скриншоте карты разрисовать зоны разными цветами, в зависимости от уровня освещенности. На карте уже отмечены участки, каждый участок нужно разрисовать своим цветом. Синий, зеленый, желтый, красный и ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    25 дней назад

  • Нужен UI/UX дизайнер для создания личного кабинета платформы

    Добрый день. Ищу UI/UX дизайнера для создания личного кабинета пользователя платформы. На платформе идет работа с измерительными панорамами, в т.ч. картами. Черновики есть, структура есть, комментарии и правки тоже. ТЗ толковое. Нужно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Написать статью технического направления

    $83

    Добрый день. Статья на 12-15 тыс символов. С фото и/или графикой.  Чтобы человеку было интересно читать и он понял суть. Статья нужна для блога компании, соответственно в ней нужно будет упомянуть деятельность самой компании. Темы есть. На уникальность также проверяем. Бюджет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Копирайтер технических текстов для IT компании

    $350

    Добрый день. Нужен копирайтер или контент менеджер, который сможет написать посты для соц. сетей и статьи для блога компании. Статьи объемные, придется вникнуть в тему, хотя там ничего сложного. Компания занимается панорамными съемками, инвентаризацией, разработкой устройств ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Добавить товары на сайт OpenCart

    Добрый день. Есть сайт на open cart 2.3 В него выгружены товары из 1с Нужно отредактировать 150 карточек товаров. Добавить фото, описание и атрибуты. Сайты доноры есть. Шаблон карточки тоже есть. Нужно просто копировать и вставлять. Работа легкая, рутинная и ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Программист на OpenCart

    Добрый день. В интернет-магазин на opencart 2.3 нужно внести правки. Есть ТЗ от SEOшника. ТЗ отправлю по заинтересованности Стоимость работ по ТЗ хочу узнать от вас

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • SEO оптимизация интернет-магазина одежды

    Добрый день. Нужен seo специалист, который полностью оптимизирует сайт. Сайт на OpenCart 2.3 Внутренняя и внешняя оптимизация. Составление ядра. Работа с метатегами. Основная задача: увеличить посещаемость сайта. Бюджет: рассмотрю ваши предложения. Для соискателей: От вас нужны кейсы по проведенным seo работам. Желательно, чтобы это ...

    OpenCart
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Наполнить сайт opencart товарами

    Добрый день. Есть сайт на open cart 2.3 В него выгружены товары из 1с Нужно отредактировать 200 карточек товаров. Добавить фото, описание и атрибуты. Сайты доноры есть. Шаблон карточки тоже есть. Нужно просто копировать и вставлять. Работа легкая, рутинная и ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Наполнить интернет-магазин товарами

    Привет. Нужен контент менеджер, который наполнит интернет-магазин новостями, скидками и акциями. Нужно отредактировать 200 товаров. Четкое ТЗ есть. Товары выгружены на сайт из 1с, требуется лишь их отредактировать и добавить фото. Если вы разбираетесь в СЕО-продвижении, это будет плюсом, ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Правки и исправление ошибок в им Bitrix

    Добрый день. Есть интернет-магазин на битрикс. 1. Хочется доделать мобильную версию. 2. Донастроить выгрузку товаров из 1с. Она работает, но выгружает не так, как нужно. 3. Исправить ошибки, возникающие при оформлении заказа 4. Общая оптимизация сайта. Готов рассмотреть долгосрочное сотрудничество ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнить интернет-магазин товарами

    $20

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно разметить в интернет-магазине дверей - двери. Шаблон карточки и инструкции есть. CMS - OpenCart Работа срочная, [b]только люди с опытом.[/b] Если вы супер талантливый, но никогда не открывали OpenCart, то пропустите, пожалуйста, эту заявку. Обучать ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
JenyaNaum
21 годУкраина
год в сервисе
Был
8 дней назад
$30
10 баллов
24 дня назад
Создать имитацию тепловой карты двора по примеру
новый отзыв
Всё четко и ясно, был рад сотрудничать
Коммуникация и сроки на высоте, спасибо
Ответный отзыв
Vasiled
35 летТаиланд
11 лет в сервисе
Был
день назад
$36
10 баллов
3 месяца назад
Нужен UI/UX дизайнер для создания личного кабинета платформы
Тимур понятно и полно формулирует задачу и моментально оплачивает. Рекомендую его к сотрудничеству!
Благодарю, Василий за отличную работу и быстрые сроки. Очень быстро нашли общий язык и выполнили проект.
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
9 минут назад
$83
10 баллов
год назад
Написать статью технического направления
Спасибо за заказ! Всё отлично!
Спасибо, хороший подход к работе. Задание выполнено быстро и качественно.
Ответный отзыв
13x_skywalker
Наталина 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
Добавить товары на сайт OpenCart
Четкое задание, оплата без задержки. Рекомендую
Спасибо, все четко и в срок Рекомендую
Ответный отзыв
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
2 года назад
Программист на OpenCart
Спасибо
Все ок
Ответный отзыв