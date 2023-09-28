Нужен UI/UX дизайнер для создания личного кабинета платформы

Дизайн сайтовЗавершен17 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Ищу UI/UX дизайнера для создания личного кабинета пользователя платформы.

На платформе идет работа с измерительными панорамами, в т.ч. картами.

Черновики есть, структура есть, комментарии и правки тоже. ТЗ толковое. Нужно сделать максимально красиво, современно и удобно.

Кейсы обязательны

3 месяца назад
web-internet
Тимур 
29 летБолгария
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 месяца назад
$36
4 дня
RUB
Благодарю, Василий за отличную работу и быстрые сроки. Очень быстро нашли общий язык и выполнили проект.
Тимур понятно и полно формулирует задачу и моментально оплачивает. Рекомендую его к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Сайт для сравнения цен на медицинские анализы. Здравствуйте, нужна помощь с дизайном. Сделали очень плохо, нужно подправить. Структура готова

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: LEGO-BOT Landing page Здравствуйте, нужна помощь с дизайном. Сделали очень плохо, нужно подправить. Структура готова

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Dinlde Здравствуйте, нужна помощь с дизайном. Сделали очень плохо, нужно подправить. Структура готова

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Дизайн сайта-сервиса срочного выкупа автомобилей Здравствуйте, нужна помощь с дизайном. Сделали очень плохо, нужно подправить. Структура готова

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создание дизайна для сайта психолога

    Добрый день, уважаемые дизайнеры. Нужна помощь в создании дизайна отдельной страницы "Школы отоношений" на сайте психолога. Есть действующая страница https://elenamilko.com/school/ - это наш сайт. Есть также страница, структуру которой хотелось бы перенести на нашу страницу. ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Визуальное оформление маркетплейса

    $150

    1. Обсуждение и создание внешнего вида для верхней и нижней части сайта * header &amp; footer blocks 2. Добавление дизайна для главной страницы * согласовать дизайн 3. Добавление шаблонного дизайна для магазина: категорий и ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Завершен
    2 месяца назад

  • Создание продающего сайта

    Требуется улучшить сайт сделав его более привлекательным. Аудитория сайта в основном мужчины возраст 35 и старше. чаще всего первые руководители или владельцы небольшого бизнеса. в большом бизнесе инженеры и закупщки. агрегаты для ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад