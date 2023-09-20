Создание дизайна для сайта психолога

1. Обсуждение и создание внешнего вида для верхней и нижней части сайта * header & footer blocks 2. Добавление дизайна для главной страницы * согласовать дизайн 3. Добавление шаблонного дизайна для магазина: категорий и ...
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Добрый день, уважаемые дизайнеры. Нужна помощь в создании дизайна отдельной страницы "Школы отоношений" на сайте психолога. Есть действующая страница https://elenamilko.com/school/ - это наш сайт. Есть также страница, структуру которой хотелось бы перенести на нашу страницу. Это https://demkinasv.ru/schoolforyou, то есть взять оттуда блоки, расположение контента, изображения и пр. Но заменить на нашу цветовую палитру, шрифты, логотип.
Дизайн нужно сделать только для этой страницы, для версии ПК, планшет и мобильный. Особое внимание обратить на мобильную версию, так как основная целевая аудитория на сайт переходит с Инстаграма на мобильных.
Предлагайте бюджет и сроки реализации. После успешного завершения данного проекта у дизайнера есть перспектива попасть на постоянную работу в ИТ - компанию, как раз находимся в поиске опытного и креативного дизайнера под наши проекты.
Хорошего всем дня!
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