Создание дизайна для сайта психолога

Добрый день, уважаемые дизайнеры. Нужна помощь в создании дизайна отдельной страницы "Школы отоношений" на сайте психолога. Есть действующая страница https://elenamilko.com/school/ - это наш сайт. Есть также страница, структуру которой хотелось бы перенести на нашу страницу. Это https://demkinasv.ru/schoolforyou, то есть взять оттуда блоки, расположение контента, изображения и пр. Но заменить на нашу цветовую палитру, шрифты, логотип.



Дизайн нужно сделать только для этой страницы, для версии ПК, планшет и мобильный. Особое внимание обратить на мобильную версию, так как основная целевая аудитория на сайт переходит с Инстаграма на мобильных.



Предлагайте бюджет и сроки реализации. После успешного завершения данного проекта у дизайнера есть перспектива попасть на постоянную работу в ИТ - компанию, как раз находимся в поиске опытного и креативного дизайнера под наши проекты.

Хорошего всем дня!