Дизайн

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки158 просмотров
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Всем хорошего дня. Нам необходим веб дизайнер или веб разраюотчик по созданию хорошего, современного дизайна. От вас требудется владеть инструментиами по созданию вебсайта, фигма или wordpress, также требуется опыт работы. Если вы готовы приступить, пожалуйста, отправьте ваше резюме или портфолио, чтобы я мог ознакомится с ним.

3 месяца назад
guest_1695135687332
Украина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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