Сделать дизайн для сайта услуг

$300
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок18 просмотров
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Сделать дизайн для сайта услуг

3 месяца назад
johny_catsvilll
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
15 часов назад
Выбранный исполнитель
Skorol1tnii
26 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
$300
30 дней
USDT
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все супер, хороший заказчик, быстро отвечает и вовремя оплачивает. Требования понятны и комментарии по делу. Рекомендую
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