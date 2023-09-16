Новая страница сайта в WordPress

Есть сайт, но он так сказать не отвечает современным требованиям.

Задача.

Сделать новую страницу на текущем сайте (сайт многостраничный), эта страница будет привязана к определенному району (гео локации). Сайт сделан в WordPress.

Структура этой страницы и дизайн будут полностью отличаться от текущей версии и концепции сайта. Структуру предоставлю, дизайн и юзабельность по усмотрению художника, но предлагаю каждый шаг согласовывать с заказчиком.

Тексты и заголовки можно брать с главной страницы сайта - эта страница имеет другую гео локацию.

Основной упор делаем на мобильную версию, вторым шагом натянуть эту версию на PC.

Главные требования привлекательность сайта, он должен быть ярким и запоминающимся, люди должны хотеть остаться на нем, и юзабельность - удобство должно быть на уровне мобильных приложений!!!