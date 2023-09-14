Дизайн сайту

Техническое задание для дизайнера сайта модельного Агентства «Only X» 1. Введение Создать современный и креативный веб-сайт для модельного Агентства «Only X» с учетом следующих требований: 2. ...
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зробити копію такого сайт у фігма. Напишіть терміни і варстість. ПОтрібно зробити копію всіх всіх сторінок.
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