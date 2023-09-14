Дизайн сайту

Приветствую! Мы - развивающая некоммерческая исследовательская организация из Центральной Азии. Нам нужен человек, который бы мог изменить/улучшить существующий дизайн сайта: https://ca-barometer.org/en В частности, нужно: 1. Переработать существующую блок-схему сайта и обеспечить легкую и логичную навигацию юзера 2. Оживить веб-сайт через анимированные ...