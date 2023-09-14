Необходимо: 1. Существующую концепцию логотипа довести до товарного вида, отрисовать в svg и оформить анимацию фирменного знака в svg - обсуждаем. 2. Оформить несколько моделей подложек под текст для главного слайдера. ...
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Техническое задание для дизайнера сайта модельного Агентства «Only X»
1. Введение
Создать современный и креативный веб-сайт для модельного Агентства «Only X» с учетом следующих требований:
2. Общие требования
- Дизайн должен отражать бренд модельного Агентства «Only X» и показывать профессионализм, креатив и надежность.
- Использовать яркую и привлекательную цветовую палитру с удобством чтения и навигации.
- Обеспечить адаптивный дизайн для разных устройств.
3. Элементы дизайна
- Разработать логотип модельного Агентства «Only X» (Есть наброски)
- Создать набор иконок для функциональных элементов сайта.
4. Макеты страниц
- Разработать макеты главной страницы, с, страниц контента.
- Обеспечить интуитивную навигацию и удобство использования.
5. Графика и иллюстрации
- Изготовить креативные иллюстрации и графические элементы, соответствующие теме модельного Агентства «Only X» и украшающие сайт.
## 6. Типографика
- Выбрать читаемые и стильные шрифты для текстовых элементов на сайте и обеспечить их согласованность на всех страницах.
7. Визуализация функциональности
- Разработать дизайн для различных функциональных элементов интерфейса, таких как формы регистрации.
- Визуализировать процесс входа на сайт.
8. Заключение
Это техническое задание представляет общие требования к дизайну сайта модельного Агентства «Only X». Детали и дополнительные элементы могут быть уточнены в ходе работы.
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