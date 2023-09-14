Техническое задание для дизайнера сайта модельного Агентства «Only X»

1. Введение

Создать современный и креативный веб-сайт для модельного Агентства «Only X» с учетом следующих требований:

2. Общие требования

- Дизайн должен отражать бренд модельного Агентства «Only X» и показывать профессионализм, креатив и надежность.

- Использовать яркую и привлекательную цветовую палитру с удобством чтения и навигации.

- Обеспечить адаптивный дизайн для разных устройств.

3. Элементы дизайна

- Разработать логотип модельного Агентства «Only X» (Есть наброски)

- Создать набор иконок для функциональных элементов сайта.

4. Макеты страниц

- Разработать макеты главной страницы, с, страниц контента.

- Обеспечить интуитивную навигацию и удобство использования.

5. Графика и иллюстрации

- Изготовить креативные иллюстрации и графические элементы, соответствующие теме модельного Агентства «Only X» и украшающие сайт.

## 6. Типографика

- Выбрать читаемые и стильные шрифты для текстовых элементов на сайте и обеспечить их согласованность на всех страницах.

7. Визуализация функциональности

- Разработать дизайн для различных функциональных элементов интерфейса, таких как формы регистрации.

- Визуализировать процесс входа на сайт.

8. Заключение

Это техническое задание представляет общие требования к дизайну сайта модельного Агентства «Only X». Детали и дополнительные элементы могут быть уточнены в ходе работы.