Улучшить дизайн сайта приюта для животных на WP

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Задача:

  1. Предложить конкретные изменения в дизайне, к примеру, добавление графики, иная организация контента, улучшение конкретного функционала. Для заявки нужно несколько конкретных предложений + ваш портфолио.

  2. Изучить возможности шаблона которым мы пользуемся. Проект малобюджетный, поэтому инзачально не планируем менять шаблон или платформу. Чтобы рассмотреть такой вариант нужна возможность автоматизировать перенос всего контента на новый шаблон и поддержка WPML или аналогичной функциональности.

  3. Начинаем сотрудичество с обсуждения всего обьема предлагаемых изменений, делим на этапы, обсуждаем бюджет, оплата по завершению каждого этапа.

  4. Сделать изменения в рамках того что позволяет шаблон, или воспользоваться возможностями его расширения с использованием js + css

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Дизайн сайта
3 месяца назад
savah
46 летИзраиль
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад