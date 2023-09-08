Улучшить дизайн сайта приюта для животных на WP

Задача Тематика сайта: агрегатор электроники. Указания к работе: Меню. Слайдер (наподобие яндекс маркета). Слайдер категорий (категории в виде плиток по примеру макета). Слайдер с популярными товарами (должна быть кнопка на все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Предложить конкретные изменения в дизайне, к примеру, добавление графики, иная организация контента, улучшение конкретного функционала. Для заявки нужно несколько конкретных предложений + ваш портфолио.
Изучить возможности шаблона которым мы пользуемся. Проект малобюджетный, поэтому инзачально не планируем менять шаблон или платформу. Чтобы рассмотреть такой вариант нужна возможность автоматизировать перенос всего контента на новый шаблон и поддержка WPML или аналогичной функциональности.
Начинаем сотрудичество с обсуждения всего обьема предлагаемых изменений, делим на этапы, обсуждаем бюджет, оплата по завершению каждого этапа.
Сделать изменения в рамках того что позволяет шаблон, или воспользоваться возможностями его расширения с использованием js + css
Подробности в личной переписке
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