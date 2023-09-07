Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка15 просмотров
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Необходим редизайн сайта. Функционал представлен на фото. Нужно сделать его более красивым и приятным для пользователей. Сайт по автоматизированию 

поиска тендеров(Примеры из той же тематики: Тендерплан, Тендервин, Закупки Контур, SynapseNet, Poisktenderov, zakupki360 Исполнителя выбираем по макету/прототипу 1-го файла. Цена договорная

Дизайн сайта
3 месяца назад
guest_1693259031198
Казахстан
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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