Необходимо сделать мекет по уже готовому сайту для фронтенд разработчика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим редизайн сайта. Функционал представлен на фото. Нужно сделать его более красивым и приятным для пользователей. Сайт по автоматизированию
поиска тендеров(Примеры из той же тематики: Тендерплан, Тендервин, Закупки Контур, SynapseNet, Poisktenderov, zakupki360 Исполнителя выбираем по макету/прототипу 1-го файла. Цена договорная
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