Создание дизайна и логотипа сайта

$70
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка20 просмотров
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Необходимо создать дизайн и логотип для сайта

4 месяца назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
NeeYomi
Илья 
24 годаУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
20 часов назад
4 месяца назад
$70
2 дня
UAH
Всё супер, рекомендую к сотрудничеству!
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