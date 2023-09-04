Ux/ui проектирование и дизайн лендинга

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Здравствуйте, сколько по стоимости и срокам будет сделать Ux проектирование (анализ ца, анализ конкурентов, структура, прототип) лендинга и по нему ещё сделать ui. В том числе и адаптив?

Дизайн лендинга
4 месяца назад
guest_1693827826962
Казахстан
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад