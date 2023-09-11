Превью для ссылок на сайты

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок83 просмотра
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Нужно разработать 3 вида превью для ссылок на сайты, макеты на них отправлю в личные сообщения

Вот пример выполнения работы:

4 месяца назад
word1ess
22 годаРоссия
год в сервисе
Был
3 дня назад
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Выбранный исполнитель
vladimirozornin
Владимир 
22 годаРоссия
год в сервисе
Был
18 часов назад
4 месяца назад
$20
2 дня
RUB
Все отлично! Стильно, круто, качественно, оперативно и за вменяемый бюджет. Большое спасибо!
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