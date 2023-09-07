Ре-дизайн сайта, верстка, перенос на новый хостинг

Шукаємо верстальника сайту, дизайн вже готовий
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Приветствую!
Мы - развивающая некоммерческая исследовательская организация из Центральной Азии.
Нам нужен человек, который бы мог изменить/улучшить существующий дизайн сайта:
В частности, нужно:
1. Переработать существующую блок-схему сайта и обеспечить легкую и логичную навигацию юзера
2. Оживить веб-сайт через анимированные элементы, разработать более современный дизайн, подчеркивающий миссию нашей организации
3. Если вы можете осуществить верстку, или даже сможете нам перенести сайт на новый хостинг - будет вобще круто.
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