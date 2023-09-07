Ре-дизайн сайта, верстка, перенос на новый хостинг

Приветствую!

Мы - развивающая некоммерческая исследовательская организация из Центральной Азии.

Нам нужен человек, который бы мог изменить/улучшить существующий дизайн сайта:

https://ca-barometer.org/en

В частности, нужно:

1. Переработать существующую блок-схему сайта и обеспечить легкую и логичную навигацию юзера

2. Оживить веб-сайт через анимированные элементы, разработать более современный дизайн, подчеркивающий миссию нашей организации

3. Если вы можете осуществить верстку, или даже сможете нам перенести сайт на новый хостинг - будет вобще круто.