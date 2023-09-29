Задача Тематика сайта: агрегатор электроники. Указания к работе: Меню. Слайдер (наподобие яндекс маркета). Слайдер категорий (категории в виде плиток по примеру макета). Слайдер с популярными товарами (должна быть кнопка на все ...
Сайт-визитка, Доработка персональной страницы специалиста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна доработка дизайна карточки товара (Персональной страницы специалиста), согласно Плана-ТЗ. Страница-визитка должна выглядеть привлекательно, дружелюбно.
Краткое описание специалиста Дизайнер стильных украшений на странице https://sarafanpro.com/demo/
Работать на примере карточки https://sarafanpro.com/demo/dizayner-stilnih-ukrasheniy/
Во вложении изначальный план (файл в экселе) и то что предложил другой дизайнер (файл ворд)
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