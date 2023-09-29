Сайт-визитка, Доработка персональной страницы специалиста

$50
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка15 просмотров
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Нужна доработка дизайна карточки товара (Персональной страницы специалиста), согласно Плана-ТЗ. Страница-визитка должна выглядеть привлекательно, дружелюбно.

Краткое описание специалиста Дизайнер стильных украшений на странице https://sarafanpro.com/demo/

Работать на примере карточки https://sarafanpro.com/demo/dizayner-stilnih-ukrasheniy/

Во вложении изначальный план (файл в экселе) и то что предложил другой дизайнер (файл ворд)

3 месяца назад
GranStudio
Ольга 
51 годИзраиль
9 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
$50
3 дня
UAH
Все прекрасно! Отличный дизайн! Продолжаем сотрудничество
Работаю с Ольгой уже не первый раз. Четкая постановка задачи, моментальная оплата и вежливое общение! Рекомендую!