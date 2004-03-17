Менеджер Вед-студии

Всем здравствуйте,меня зовут Никита

Я предоставлю команду разработчиков.Стаж работы составляет более 5 лет.Команада специализируется на работе мобильных приложений Андроид ,IOS, так же веб-сайты.

За 5 лет работы нами выполнено множество проектов различной сложности от веб сервисов и мобильных приложений до hardware-решений в таких областях, как eCommerce, Fitness & Health, AgroTech, IOT, Embedded Systems, Social networks.



Немного о нас :





Наш сайт:https://lifevader.com

10+ специалистов в команде.

5+ лет в индустрии.

Ключевые навыки.c#xamarin.formsmobile appflutterasp.nethardwarec++wordpresstildaweb app.



Стек технологий для разработки:



Мобильное приложение:Forms, Flutter,Xamarin





Веб-сайты: (CMC): Tilda,WordPress





Frontend:CSS, JavaScript,HTML,Razor,JQuery





-БД: MsSQL,MySQL







Backend: Web API,ASP.NET Core MVC,





UX/UI: Figma, Adobe XD





GameDev: Unity





Design: Photoshop





-ackend: ASP.NET Core MVC, Web API





БД: MySQL, MsSQL







Можем выделить от 30 до 40 часов в неделю на разработку проекта ,по ставке от 1500 до 2000руб/час.







-Наши приоритеты: Ценность разрабатываемого решения, простота использования и дальнейшей поддержим в проекте.





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