Всем здравствуйте,меня зовут Никита
Я предоставлю команду разработчиков.Стаж работы составляет более 5 лет.Команада специализируется на работе мобильных приложений Андроид ,IOS, так же веб-сайты.
За 5 лет работы нами выполнено множество проектов различной сложности от веб сервисов и мобильных приложений до hardware-решений в таких областях, как eCommerce, Fitness & Health, AgroTech, IOT, Embedded Systems, Social networks.
Немного о нас :
Наш сайт:https://lifevader.com
10+ специалистов в команде.
5+ лет в индустрии.
Ключевые навыки.c#xamarin.formsmobile appflutterasp.nethardwarec++wordpresstildaweb app.
Стек технологий для разработки:
Мобильное приложение:Forms, Flutter,Xamarin
Веб-сайты: (CMC): Tilda,WordPress
Frontend:CSS, JavaScript,HTML,Razor,JQuery
-БД: MsSQL,MySQL
Backend: Web API,ASP.NET Core MVC,
UX/UI: Figma, Adobe XD
GameDev: Unity
Design: Photoshop
-ackend: ASP.NET Core MVC, Web API
БД: MySQL, MsSQL
Можем выделить от 30 до 40 часов в неделю на разработку проекта ,по ставке от 1500 до 2000руб/час.
-Наши приоритеты: Ценность разрабатываемого решения, простота использования и дальнейшей поддержим в проекте.
Связаться можно несколькими способами.
Оставить заявку на weblancer.net
Оставить заявку на нашем сайте