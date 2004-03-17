Nikitka75

Никита Nikitka75

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Менеджер Вед-студии

Всем здравствуйте,меня зовут Никита
Я предоставлю команду разработчиков.Стаж работы составляет более 5 лет.Команада специализируется на работе мобильных приложений Андроид ,IOS, так же веб-сайты.
За 5 лет работы нами выполнено множество проектов различной сложности от веб сервисов и мобильных приложений до hardware-решений в таких областях, как eCommerce, Fitness & Health, AgroTech, IOT, Embedded Systems, Social networks.

Немного о нас :

  • Наш сайт:https://lifevader.com

  • 10+ специалистов в команде.

  • 5+ лет в индустрии.

  • Ключевые навыки.c#xamarin.formsmobile appflutterasp.nethardwarec++wordpresstildaweb app.


Стек технологий для разработки:

Мобильное приложение:Forms, Flutter,Xamarin

  • Веб-сайты: (CMC): Tilda,WordPress


  • Frontend:CSS, JavaScript,HTML,Razor,JQuery


  • -БД: MsSQL,MySQL



  • UX/UI: Figma, Adobe XD


  • GameDev: Unity


  • Design: Photoshop



  • БД: MySQL, MsSQL




Можем выделить от 30 до 40 часов в неделю на разработку проекта ,по ставке от 1500 до 2000руб/час.


-Наши приоритеты: Ценность разрабатываемого решения, простота использования и дальнейшей поддержим в проекте.


Связаться можно несколькими способами.

  1. Оставить заявку на weblancer.net

  2. Оставить заявку на нашем сайте

Мобильные приложения
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$20/час
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