Приветствую! Классный дизайнер : )

Делаю:

Дизайн сайта, наружная реклама, визитки, презентации, логотипы,





Программы которые я использую:

Figma, Photoshop

Здравствуйте. Меня зовут Иван я Web - Дизайнер с 2-х стажем.

Мое основное направление - создание дизайна сайтов и лендингов.

Я всегда на связи и всегда укладываюсь в сроки.

Выбрать меня исполнителем своего проекта это отличная идея!





telegram: https://t.me/vaaaanco

mail: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/vaaaanco/