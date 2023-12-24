Приветствую! Классный дизайнер : )
Делаю:
Дизайн сайта, наружная реклама, визитки, презентации, логотипы,
Программы которые я использую:
Figma, Photoshop
Здравствуйте. Меня зовут Иван я Web - Дизайнер с 2-х стажем.
Мое основное направление - создание дизайна сайтов и лендингов.
Я всегда на связи и всегда укладываюсь в сроки.
Выбрать меня исполнителем своего проекта это отличная идея!
telegram: https://t.me/vaaaanco
mail: [email protected]
Instagram: https://www.instagram.com/vaaaanco/
Портфолио
- Eco Products3 просмотра
- Nike website concept35 просмотров
- Audi website concept22 просмотра
- The first screen site22 просмотра
- Китайский интерьер7 просмотров
- "Ребрендинг фирменного стиля компании Блэк"27 просмотров