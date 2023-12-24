vaaaanco

Иван Погорелов vaaaanco

 
21 годКазахстан/Кокшетау
2 года на фриланс-бирже
Был
7 дней назад
Приветствую! Классный дизайнер : )

Делаю:
Дизайн сайта, наружная реклама, визитки, презентации, логотипы,


Программы которые я использую:

Figma, Photoshop

Здравствуйте. Меня зовут Иван я Web - Дизайнер с 2-х стажем.
Мое основное направление - создание дизайна сайтов и лендингов.
Я всегда на связи и всегда укладываюсь в сроки.
Выбрать меня исполнителем своего проекта это отличная идея!


telegram: https://t.me/vaaaanco

mail: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/vaaaanco/

Дизайн сайтаFigmaPhotoshop
Портфолио