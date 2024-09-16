Моя цель заключается в том, чтобы у каждой компании был уникальный продукт.

👋Привет! Я — веб-дизайнер и frontend-разработчик (верстальщик).



Опыт работы 3+ года. Люблю, чтобы в каждом деле был порядок, даже некомфортно себя чувствую, когда на рабочем столе "мусорка". Одним словом дышу дизайном.



Мои навыки:

- Веб-дизайн (Figma, Adobe Photoshop, Adobe XD, Adobe Illustrator)

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, Scss, JS, Bootstrap, Flexbox, БЭМ, Wordpress)

- Создание логотипов, баннеров



Основные принципы, которых я придерживаюсь в работе

- Всегда онлайн (особенно в телеграм)

- Не бросаю проекты

- Все ваши пожелания будут выполнены в срок.



P.S. Если ты блогер или у тебя есть собственный бизнес, и ты хочешь выделиться среди конкурентов, то разработка нашего дизайна - это то, что тебе нужно 😎 Перед реализацией сделаем БЕСПЛАТНУЮ консультацию по проекту.



💎Портфолио: https://www.behance.net/artemverbits

💬 Отзывы о работе - https://vk.com/topic-149226585_48302150

Пишите, буду рад сотрудничеству.

vkontakte: https://vk.com/id170479989

e-mail: [email protected]

instagram: https://www.instagram.com/artem_uiux/

telegram: https://t.me/WebTutorialis