👋Привет! Я — веб-дизайнер и frontend-разработчик (верстальщик).
Опыт работы 3+ года. Люблю, чтобы в каждом деле был порядок, даже некомфортно себя чувствую, когда на рабочем столе "мусорка". Одним словом дышу дизайном.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Figma, Adobe Photoshop, Adobe XD, Adobe Illustrator)
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, Scss, JS, Bootstrap, Flexbox, БЭМ, Wordpress)
- Создание логотипов, баннеров
Основные принципы, которых я придерживаюсь в работе
- Всегда онлайн (особенно в телеграм)
- Не бросаю проекты
- Все ваши пожелания будут выполнены в срок.
P.S. Если ты блогер или у тебя есть собственный бизнес, и ты хочешь выделиться среди конкурентов, то разработка нашего дизайна - это то, что тебе нужно 😎 Перед реализацией сделаем БЕСПЛАТНУЮ консультацию по проекту.
💎Портфолио: https://www.behance.net/artemverbits
💬 Отзывы о работе - https://vk.com/topic-149226585_48302150
Пишите, буду рад сотрудничеству.
vkontakte: https://vk.com/id170479989
e-mail: [email protected]
instagram: https://www.instagram.com/artem_uiux/
telegram: https://t.me/WebTutorialis
Портфолио
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