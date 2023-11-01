Юлия Поваркова povarkovajuliapovarkovajulia
33 годаРоссия/Волгодонск
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн-концепция моего портфолио1 просмотр
- Дизайн лендинга для фитнес-клуба1 просмотр
- Дизайн сайта оценочной компании8 просмотров
- Дизайн лендинга архитектурного бюро2 просмотра
- Дизайн и верстка сайта фото/видеостудии4 просмотра
- Дизайн сайта по обслуживанию сплит-систем4 просмотра
- Дизайн и верстка сайта японского ресторана2 просмотра
- Дизайн сайта креативного агентства3 просмотра
- Дизайн лендинга фотографа2 просмотра
- Дизайн лендинга Brow-мастера1 просмотр
Дизайн сайтов
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