Привет, меня зовут Кирилл!
Я дизайнер и маркетолог.
Да, часто вещи 2 в 1 — полный шлак. Например, шампунь и гель для душа. Но тут другая ситуация. Я создаю не просто дизайн. Я делаю маркетинговые инструменты в красивой упаковке и это выделяет меня на фоне других дизайнеров.
Перед началом работы я всегда провожу исследования рынка, продукта и целевой аудитории, чтобы в полной мере удовлетворить запросы заказчика.
И, что тоже важно, учитываю их при проектировании дизайна
Мой опыт в цифрах:
4 года опыта в дизайне
3 года опыта в маркетинге
32 ниши, в которых я выполнял проекты
Подпишись на полезный телеграмм для предпринимателей! - https://t.me/vladimirovkdesign
Буду рад сотрудничеству!
Портфолио
- УНИКАЛЬНЫЙ ЛЕНДИНГ ДЛЯ ТАРОЛОГАнет просмотров
- Дизайн лэндинга. Ниша: Продажа авиабилетовнет просмотров
- Айдентика и дизайн сайта. Ниша: фармакологиянет просмотров
- Айдентика и дизайн сайта. Ниша: Школа иностранных языковнет просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от 3 дней
#2133