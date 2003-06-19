vladimirovkdesin

Кирилл vladimirovkdesin

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Привет, меня зовут Кирилл!

Я дизайнер и маркетолог.

Да, часто вещи 2 в 1 — полный шлак. Например, шампунь и гель для душа. Но тут другая ситуация. Я создаю не просто дизайн. Я делаю маркетинговые инструменты в красивой упаковке и это выделяет меня на фоне других дизайнеров.

Перед началом работы я всегда провожу исследования рынка, продукта и целевой аудитории, чтобы в полной мере удовлетворить запросы заказчика.

И, что тоже важно, учитываю их при проектировании дизайна


Мой опыт в цифрах:

  • 4 года опыта в дизайне

  • 3 года опыта в маркетинге

  • 32 ниши, в которых я выполнял проекты

    Подпишись на полезный телеграмм для предпринимателей! - https://t.me/vladimirovkdesign

    Буду рад сотрудничеству!

Дизайн сайтов
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$8/час
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