Привет, меня зовут Кирилл!

Я дизайнер и маркетолог.

Да, часто вещи 2 в 1 — полный шлак. Например, шампунь и гель для душа. Но тут другая ситуация. Я создаю не просто дизайн. Я делаю маркетинговые инструменты в красивой упаковке и это выделяет меня на фоне других дизайнеров.

Перед началом работы я всегда провожу исследования рынка, продукта и целевой аудитории, чтобы в полной мере удовлетворить запросы заказчика.

И, что тоже важно, учитываю их при проектировании дизайна



Мой опыт в цифрах:

