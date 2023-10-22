Прорисовка сайта Trustarea

$200
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка7 просмотров
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Необходимо прорисовать главную страниу и подстраницы сайта trustarea.ru

Сегодня на сайте trustrea.ru собрана текстовая часть, ссылка работает.

Техническое задание прикрепил.

3 месяца назад
guest_1496622903552
Россия
7 лет в сервисе
Был
18 часов назад
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Выбранный исполнитель
Sergunin21
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
$200
30 дней
Артем принялся за работу с большим энтузиазмом и проявил неимоверную лояльность к моему заданию и проекту. Как результат – я, как заказчик, весьма доволен результатом. Мы продолжили сотрудничество, объем работ увеличился, как и стоимость. Рекомендую Артема.
Огромное спасибо за интересный проект! Очень грамотная постановка задач, проблем с коммуникацией не возникло. Однозначно рекомендую Рината как порядочного заказчика
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