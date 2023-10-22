Прорисовка сайта Trustarea

Артем принялся за работу с большим энтузиазмом и проявил неимоверную лояльность к моему заданию и проекту. Как результат – я, как заказчик, весьма доволен результатом. Мы продолжили сотрудничество, объем работ увеличился, как и стоимость. Рекомендую Артема.