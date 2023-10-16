Редизайн страниц кешбэк + иконки

Дизайн сайтовЗавершеннет заявок48 просмотров
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## Задача

1. Подготовить редизайн инфостраницы с информацией о кэшбеке, на основании нового.

2. Подобрать иконку для визуального обозначения бонусного кешбека (…вы получите (иконка) бонусный кешбек). Сделать альтернативный вариант иконки 35% кэшбека.

3. Проработать попапы, связанные с редизайном:

- бонус лояльности;

- получить кэшбек.

4. Вместо старого баннера со ссылкой на инфостраницу - подготовить инфоблок (не обязательно в виде баннера, можно в виде виджета под таблицей.

И мобильная, и десктопная версии.

Полное техническое задание прикреплено https://arkess.notion.site/2-0-65e53995dfaa403882e357e90ecd0489

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки выполнения.

3 месяца назад
Logitechh
Иван 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 часов назад
3 месяца назад
$120
14 дней
Задача выполнена быстро и качественно. Рекомендую.
Рекомендую, все прошло великолепно.
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