Редизайн страниц кешбэк + иконки

зробити копію такого сайт у фігма. Напишіть терміни і варстість. ПОтрібно зробити копію всіх всіх сторінок. https://mmonster.co/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
## Задача
1. Подготовить редизайн инфостраницы с информацией о кэшбеке, на основании нового.
2. Подобрать иконку для визуального обозначения бонусного кешбека (…вы получите (иконка) бонусный кешбек). Сделать альтернативный вариант иконки 35% кэшбека.
3. Проработать попапы, связанные с редизайном:
- бонус лояльности;
- получить кэшбек.
4. Вместо старого баннера со ссылкой на инфостраницу - подготовить инфоблок (не обязательно в виде баннера, можно в виде виджета под таблицей.
И мобильная, и десктопная версии.
Полное техническое задание прикреплено https://arkess.notion.site/2-0-65e53995dfaa403882e357e90ecd0489
Указывайте, пожалуйста, цену и сроки выполнения.
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