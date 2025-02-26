Графический дизайнер, веб-дизайнер, UX/UI
Я графический дизайнер, веб-дизайнер, UX/UI. Делаю дизайн интерфейсов, сайтов, делаю баннеры, ретушь фото и полиграфическую продукцию. Имею профильное образование. Опыт работа около 10 лет. Буду рада сотрудничеству.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Where Minskнет просмотров
- Создание коллажейнет просмотров
- CRM system for online courses1 просмотр
- MOVICH. Mobile appнет просмотров
- Landing page for UX/UI courses2 просмотра
- Печатная продукциянет просмотров
- Наборы баннеров2 просмотра
Дизайн мобильных приложений
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$20/час
от $100от 2 дней
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