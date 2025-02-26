luda_lb

Людмила Барталевич luda_lb

 
37 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Графический дизайнер, веб-дизайнер, UX/UI

Я графический дизайнер, веб-дизайнер, UX/UI. Делаю дизайн интерфейсов, сайтов, делаю баннеры, ретушь фото и полиграфическую продукцию. Имею профильное образование. Опыт работа около 10 лет. Буду рада сотрудничеству.  

Портфолио

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
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