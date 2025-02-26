Графический дизайнер, веб-дизайнер, UX/UI

Я графический дизайнер, веб-дизайнер, UX/UI. Делаю дизайн интерфейсов, сайтов, делаю баннеры, ретушь фото и полиграфическую продукцию. Имею профильное образование. Опыт работа около 10 лет. Буду рада сотрудничеству.