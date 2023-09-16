Шукаю веб дизайнера в проект

## Задача 1. Подготовить редизайн инфостраницы с информацией о кэшбеке, на основании нового. 2. Подобрать иконку для визуального обозначения бонусного кешбека (…вы получите (иконка) бонусный кешбек). Сделать альтернативный вариант иконки 35% кэшбека. ...
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Всім привіт, потрібен дизайнер з хорошим потфоліо.
Чекаю на Ваші пропозиції;)
Зразу краще прикріпіть ваше портфоліо до заявкі
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