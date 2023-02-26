vova_1234520

Володимир Бусленко vova_1234520

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
20 дней назад
Дизайнер приложений и сайтов(под ключ)

Люблю свое дело;)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$22
выплачено фрилансерам
12%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Arian_n_na
Арианна 
20 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Нарисовать рисунок
Хороший заказчик!
Очень хороший исполнитель!
Ответный отзыв
Arian_n_na
Арианна 
20 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$12
10 баллов
2 года назад
Рисунок
Приятный заказчик!
Хорошая работа!
Ответный отзыв
JenyaNaum
22 года
3 года в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
2 года назад
Рисунок Earpitd
M
Хороший исполнитель,буду обращаться в будущем!
Ответный отзыв
alimzhan_a
Алимжан 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
3 года назад
Потрібно змонтувати відео( не тяжкі відео) На приклад аніме відео
Для меня очень интересно было работать с Вами, это было необычным экспериенцом. Рад буду сотрудничать с Вами в дальнейшем!
Была задача создать монтаж видео для ток тока. Алимжан справился на все 100%, работой доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв