vova_1234520

Требуется разработать персонажа для манги, учитывая стиль и особенности иллюстраций. Персонаж должен быть проработан в деталях, вдохновляясь примерами.
- $50Иллюстрации и Рисунки3 заявкиОткрыт20 дней назад
- $300
Необхідно створити банер для гри та провести деякий час, граючи в неї. Оплата становить 120 грн за годину. Потрібно мати ноутбук і 4-12 годин вільного часу для виконання завдання.Баннеры13 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $350
Необхідно створити інтернет-магазин на платформі Shopify. Проект включає 3-5 сторінок, налаштування хостингу, домену, платіжних систем та електронної пошти. Шаблонні рішення допускаються. Вимога: наявність портфоліо та вказівка цін.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $70
Необхідно розробити статичну верстку для платформи Shopify. Задача полягає в створенні якісної HTML-верстки, що відповідає сучасним вимогам. Проект потребує уваги до деталей та дотримання стандартів веб-дизайну.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $100
Шукається фахівець для розробки сайту з готовими блоками на платформі WebFlow. Необхідно створити прості сторінки, включаючи Home, Services, Portfolio, Contact us та інші. Портфоліо обов'язкове для розгляду.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрытгод назад
- $150
Ищется разработчик для верстки сайта на Next.js с адаптивом и правками. Проект включает 7 блоков с сложными анимациями. Бюджет 150$.HTML-верстка8 заявокЗакрытгод назад
- $150
В проект потрібен веб-дизайнер з хорошим портфоліо. Основні вимоги — досвід у дизайні сайтів. Будь ласка, прикріпіть портфоліо до заявки.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт2 года назад
- $250
Шукаю Front end і Back end розробників для виконання веб-програмування. Портфоліо необхідно прикріпити. Я є веб-дизайнером і потребую програмістів для проекту.Веб-программирование12 заявокЗакрыт2 года назад
- $3
Требуется разработать мини-куклу без одежды, используя предоставленные иллюстрации в качестве примера. Работы должны выполняться вручную, без использования программного обеспечения. Упрощенный дизайн позволит сократить объем работы.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $2
Завдання полягає у написанні 1000 повідомлень у Discord англійською мовою. Оплата за роботу складає 150 грн. Використання перекладача дозволено для полегшення процесу. Очікується якісний контент з дотриманням вимог замовлення.Копирайтинг42 заявкиЗакрыт2 года назад
- $4
Завдання полягає в наборі 1000 повідомлень за 150 грн. Вимоги до тексту не вказані, тому фрилансери можуть використовувати свою креативність. Очікується якість та швидкість виконання.3D-графика14 заявокЗакрыт2 года назад
Шукаю початківців-високих спеціалістів в 3D моделюванні для виконання замовлення на створення 3D персонажа. Очікується якісна робота з графікою.3D-графика10 заявокЗакрыт2 года назад
- $4
Потрібно створити малюнок фармами на полотні розміром 40 на 30 см. Дедлайн - 1-3 дні. Оплата складає 4$, додатково оплачую полотно. Очікую на якісний виконання, не гірше прикладу.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $2
Шукається фрилансер для переписки в Discord та участі в міні-іграх. Переваги для тих, хто знає Photoshop, Figma, Illustrator, малює або має навички анімації, 3D моделювання чи відеомонтажу. Цікаве замовлення для активних комунікаторів.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт2 года назад
- $2
Ищется специалист для прогрева аккаунтов в Twitter, почте и Discord. Работа не сложная, требуется опыт в SMM. Сделайте аккаунты более активными и заметными.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт2 года назад
- $5
Требуется участник для переписки в Discord и участия в мини-играх. Идеально для тех, кто любит общение. Приветствуются навыки в Photoshop, Figma, Illustrator, анимации, 3D и видеомонтаже, но они не являются обязательными.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется создать рисунок в рамках бюджета 3$. Идеальный заказ для художников и иллюстраторов, которые готовы предложить свои услуги по выполнению иллюстраций. Уточняйте стиль и формат работы.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
- $5
Ищется опытный 3D-дизайнер для выполнения проекта в стиле предоставленных образцов. Работа предполагает использование Blender. Ожидается качественное выполнение и внимание к деталям.3D-графика11 заявокЗакрыт2 года назад
- $5
Требуется нарисовать рисунок на заказ. Идеально подходит для иллюстраций и других художественных работ. Ожидаются качественные и оригинальные решения, отражающие заданную тематику.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
- $5
Шукається 3D-дизайнер для виконання проекту, аналогічного наведеним прикладам. Бюджет на проект складає 5$. Очікується професійний підхід та якісне виконання.3D-графика3 заявкиЗакрыт2 года назад