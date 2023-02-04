Художник-иллюстратор
Художник. Создаю цифровые иллюстрации,дизайн персонажей и портреты. Работаю преимущественно в Procreate,однако есть навыки работы в Adobe Photoshop.
Творю не только в digital формате,но и на бумаге,холстах.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Девочка17 просмотров
- Майк Уилер (Очень странные дела )51 просмотр
- Туман13 просмотров
- Змея15 просмотров
- Бэт Хармон ( Ход Королевы)11 просмотров
- Грусть11 просмотров
- Бабочка6 просмотров
- В стране цветов42 просмотра
- Боль9 просмотров
- Характер7 просмотров
- Люцифер75 просмотров
- Инопланетянин8 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
год назад
Очень хороший исполнитель!
Ответный отзыв
Хороший заказчик!
$12
10 баллов
год назад
Хорошая работа!
Ответный отзыв
Приятный заказчик!