Arian_n_na

Арианна Arian_n_na

 
19 летБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Художник-иллюстратор

Художник. Создаю цифровые иллюстрации,дизайн персонажей и портреты. Работаю преимущественно в Procreate,однако есть навыки работы в Adobe Photoshop.

Творю не только в digital формате,но и на бумаге,холстах.

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
vova_1234520
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
год назад
Нарисовать рисунок
Очень хороший исполнитель!
Хороший заказчик!
Ответный отзыв
vova_1234520
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$12
10 баллов
год назад
Рисунок
Хорошая работа!
Приятный заказчик!
Ответный отзыв