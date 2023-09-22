Ui ux дизайн сайта для продажи авто автошин

Добрый день, уважаемые дизайнеры. Нужна помощь в создании дизайна отдельной страницы "Школы отоношений" на сайте психолога. Есть действующая страница https://elenamilko.com/school/ - это наш сайт. Есть также страница, структуру которой хотелось бы перенести на нашу страницу. ...
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