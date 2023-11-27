Нарисовать в векторе схему товара

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки84 просмотра
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Нарисовать в векторе схему товара для 10 детских товаров по фото.

Пример схемы - https://disk.yandex.ru/i/KlACHcw9Ku8a5Q

Пример фото с которого рисовать - https://disk.yandex.ru/i/uBoPFMlp6F3imA

Познакомиться с брендом можно на сайте manka.by

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17 дней назад
artemenko2a
Андрей 
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад